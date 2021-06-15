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«عربية النواب»: اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يدعم موقف في قضية «سد النهضه»

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«عربية النواب»: اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يدعم موقف مصر في قضية «سد النهضه» «عربية النواب»: اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يدعم موقف في قضية «سد النهضه»

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن دور جامعة الدول العربية في دعم والسودان في ملف سد النهضة هام للغاية، مؤكداً أهمية الاجتماع الذي سيعقده وزراء الخارجية العرب بالدوحة اليوم يهدف لدعم موقف مصر والسودان في أزمة سد النهضة.

وقال أباظة في بيان، إن توجيه اجتماع وزراء الخارجية العرب دعوة لمجلس الأمن لتحمل مسئولياته بشأن النزاع حول سد النهضة الإثيوبي يتطلب من مجلس الأمن سرعة التدخل لإيجاد حلول تتفق مع الرؤية المصرية والسودانية، خاصة أن مجلس الأمن لديه صلاحية التدخل والتعامل مع هذا الملف الذي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، موضحاً أن توجيه الدعوة من وزراء الخارجية العرب يعد مدخلًا لمجلس الأمن للتدخل في الأزمة لإيجاد حل يتوافق عليه أطراف النزاع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد النائب أنه ومنذ بداية هذه الأزمة بسبب التعنت الإثيوبى ومصر تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد حلول سلمية لملف سد النهضة، مشيراً إلى أن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية منح الرئيس عبدالفتاح السيسى تفويضا بشأن هذا الملف لثقته التامة والمطلقة في سياسات الرئيس السيسى وعدم تفريط مصر في الحقوق التاريخية لها في مياه نهر النيل.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي بالدوحة الثلاثاء المقبل لبحث تطورات قضية سد النهضة.

المصرى اليوم

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