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إغلاق مقهى مخالف يعمل دون تصاريح نظامية بـ"عمرة مكة"

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إغلاق مقهى مخالف يعمل دون تصاريح نظامية بـ"عمرة مكة" إغلاق مقهى مخالف يعمل دون تصاريح نظامية بـ"عمرة مكة"
تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات

إغلاق مقهى مخالف يعمل دون تصاريح نظامية بـ

أغلقت وكالة البلديات -ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية- مقهى مخالفًا يعمل دون تراخيص نظامية، وتم اتخاذ الإجراء النظامي حياله وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وأوضحت البلدية أنها لن تتهاون مع المخالفين؛ لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة.

وأكدت وكالة البلديات متابعة كل الأنشطة العامة وتكثيف الحملات الرقابية للقضاء على الظواهر السلبية، ولتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي؛ حاثّة المواطنين على التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة، بالاتصال على الرقم الموحد للبلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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