أخبار عاجلة

عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية -
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري -
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
إعلام لبناني: مجموعة كوماندوز إسرائيلية حاولت اختطاف راع وسرقت قطيعه -
أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين -
أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة -
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب: «» أنقذ الشرق الاوسط من حكم الفاشية الدينية

Print
نائب: «السيسي» أنقذ الشرق الاوسط من حكم الفاشية الدينية نائب: «» أنقذ الشرق الاوسط من حكم الفاشية الدينية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق لمصر وشعبها انجازات الجميع يشهد بعا، مشيراً إلى أن التاريخ سيتوقف كثيراً أمام إنجازات الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه الرئاسي، وعندما كان وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، حيث نجح ورفاقه صقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة في إنقاذ الدولة المصرية من براثن احتلال قوى الشر والظلام.

وقال الصالحي، في بيان له اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى آنذاك لم ينقذ وحدها، ولكن منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله من حكم الفاشية الدينية ودولة المرشد، مؤكداً أن التاريخ سجل بحروف من نور هذا الإنجاز الكبير لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصرى.

وأكد، أن التاريخ سوف يتوقف كثيراً أمام نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس في مواجهة الإرهاب والإرهابيين داخل مصر نيابة عن العالم كله، لكن سيتوقف أمام إصرار ونجاح الرئيس السيسى في هزيمة الإرهاب والإرهابيين وفى نفس الوقت الاتجاه نحو تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تمت داخل جميع انحاء البلاد في تجربة مصرية متفردة حازت إعجاب وانبهار العالم كله، مشيراً إلى أن التاريخ سيذكر للرئيس السيسى أنه لم يتردد لحظة واحدة في التضحية في وقت كانت شعبيته كاسحة ويلتف حوله جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية عندما اتخذ القرارات الاقتصادية الصعبة لإنقاذ مصر من شبح الإفلاس، ولكن جميع المصريين وفى مقدمتهم البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم استمروا في تأييدهم ودعمهم الكاملين لقرارات الإصلاح الاقتصادى ثقة في الرئيس السيسى وأنه لم يتخذ هذه القرارات الصعبة إلا من أجل مصر وشعبها، ولذلك لم يتردد في أن يصف الشعب المصرى من على منبر شعوب العالم بمنظمة الأمم المتحدة بأن بطل الإصلاح الاقتصادي..

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة