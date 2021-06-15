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أكد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق لمصر وشعبها انجازات الجميع يشهد بعا، مشيراً إلى أن التاريخ سيتوقف كثيراً أمام إنجازات الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه الرئاسي، وعندما كان وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، حيث نجح ورفاقه صقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة في إنقاذ الدولة المصرية من براثن احتلال قوى الشر والظلام.

وقال الصالحي، في بيان له اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى آنذاك لم ينقذ مصر وحدها، ولكن منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله من حكم الفاشية الدينية ودولة المرشد، مؤكداً أن التاريخ سجل بحروف من نور هذا الإنجاز الكبير لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصرى.

وأكد، أن التاريخ سوف يتوقف كثيراً أمام نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس في مواجهة الإرهاب والإرهابيين داخل مصر نيابة عن العالم كله، لكن سيتوقف أمام إصرار ونجاح الرئيس السيسى في هزيمة الإرهاب والإرهابيين وفى نفس الوقت الاتجاه نحو تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تمت داخل جميع انحاء البلاد في تجربة مصرية متفردة حازت إعجاب وانبهار العالم كله، مشيراً إلى أن التاريخ سيذكر للرئيس السيسى أنه لم يتردد لحظة واحدة في التضحية في وقت كانت شعبيته كاسحة ويلتف حوله جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية عندما اتخذ القرارات الاقتصادية الصعبة لإنقاذ مصر من شبح الإفلاس، ولكن جميع المصريين وفى مقدمتهم البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم استمروا في تأييدهم ودعمهم الكاملين لقرارات الإصلاح الاقتصادى ثقة في الرئيس السيسى وأنه لم يتخذ هذه القرارات الصعبة إلا من أجل مصر وشعبها، ولذلك لم يتردد في أن يصف الشعب المصرى من على منبر شعوب العالم بمنظمة الأمم المتحدة بأن بطل الإصلاح الاقتصادي..