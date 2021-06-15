نائب: 283 مليار جنيه حجم المخصصات للفئات الأكثر احتياجا بالموازنة الجديدة للدولة

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أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مُنذ توليه الحكم ووضع على رأس أولوياته ملف الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث كلف بمحاربة الفقر والعوز وحماية الفئات الأكثر احتياجًا بمظلة الرعاية الاجتماعية، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى، مضيفًا أن الدولة تسعى جاهدة منذ ثورة 30 يونيو لوضع مصر في مكانة متميزة خاصة في برامج الحماية الاجتماعية، بإطلاق عدد من المبادرات منها تكافل وكرامة وتطوير العشوائيات، ومبادرة شغلك من بيتك، فضلًا عن تطوير قرى الريف المصري، وتطوير كل المرافق وتشيد بنية تحتية قوية والتي تعد أحد أسباب جذب المستثمرين.

وأضاف «عمار»، أن حجم المخصصات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة وصل إلى 283 مليار جنيه يشمل دعم السلع التموينية والتأمين الصحى وحياة كريمة وتكافل وكرامة، لافتًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية يستهدف تقليل الأعباء المعيشية على المواطن وضمان تحويله لعنصر منتج في المجتمع، بجانب دعم الأسر المنتجة.

وأشار «عمار»، إلى أن اهتمام الدولة بشكل كامل ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال رؤية مصر للاستدامة 2030 حيث تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية في عامي 2016 و2017، كانت تقدر بنجو 95 مليارا، ولكن اليوم وصلت إلى 283 مليار جنيه، أي بقرابه الثلاث اضعاف، وهو ما يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء بمحدودي الدخل وتقديم سبل الدعم المستمر للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح «عمار»، أن ارقام الموازنة الجديدة في العام المالي 2021/2022، تعكس هدف وتوجه الدولة الرئيسي هو تحسين حياة المواطنين من خلال زيادة مخصصات الأجور والتي تصل إلى مستويات 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، وأيضًا تخصيص أكثر من 600 مليار جنيه لتطوير الريف المصرى، و75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات «حياة كريمة» بمختلف المحافظات.