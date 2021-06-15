أخبار عاجلة

عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية -
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري -
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
إعلام لبناني: مجموعة كوماندوز إسرائيلية حاولت اختطاف راع وسرقت قطيعه -
أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين -
أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة -
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ: دعم شبكات الكهرباء بمنظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي

Print
محافظ كفر الشيخ: دعم شبكات الكهرباء بمنظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي محافظ كفر الشيخ: دعم شبكات الكهرباء بمنظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جار العمل لبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمي بنجاح ،والانتقال من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية ،والتعامل مع التحديات والمشكلات التي يواجهها قطاع الكهرباء بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحلول الأخرى المتميزة ،واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية ،لبناء قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة في هذا المجال، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ،واشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، مؤكدا على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكداً أنه جاري رفع كفاءة الكهرباء واحلال وتجديد وتركيب مغذيات وغيرهم بتكلفة 10.8 ملايين جنيه.

وأوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بقرى شمال دسوق والتي شملت «احلال وتجديد مغذى شابه وتغيير موصلات 32عمود وبرج و11كم موصلات ليستفيد منها القرى المذكورة، بتكلفة 710ألف جنيه، وإحلال وتجديد كومباكت المرور بقرية كفر إبراهيم ب كومباكت ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 67 ألف جنيه.

وأضاف المهندس محمد عسل، مدير ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمحافظة، تستمر جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، تضمنت «إحلال وتجديد شبكات الكهرباء لقرى جنوب دسوق والتي شملت» إحلال وتجديد ل، ت محلة دياى من محطة شبراخيت ب 1376كم كابلات متوسط ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 3 ملايين و514 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذى الزحاليق ب 21عموداً وبرج ،ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 256 ألف جنيه، وإحلال وتجديد تقسيم مغذى أبومندور ب9 أعمدة وبرج وكومباكت و3كم موصلات ب 4175كم كابلات ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 4 ملايين و419 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذى دخول 16تعدية «ل، ت» محلة دياى ب238م كابلات ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مليون و882 ألف جنيه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

وزيرة التخطيط: 80 مليار جنيه تكلفة تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية

وزيرة التخطيط: 80 مليار جنيه تكلفة تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية

أهالي "فروة" و"حلق قلوة" يشتكون من سوء تغطية شبكة الاتصالات

أهالي "فروة" و"حلق قلوة" يشتكون من سوء تغطية شبكة الاتصالات

أهالي "فروة" و"حلق قلوة" يشتكون من سوء تغطية شبكة الاتصالات

أهالي "فروة" و"حلق قلوة" يشتكون من سوء تغطية شبكة الاتصالات