أخبار عاجلة

عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية -
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري -
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
إعلام لبناني: مجموعة كوماندوز إسرائيلية حاولت اختطاف راع وسرقت قطيعه -
أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين -
أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة -
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«بيطري الشرقية»: فحص ١٨٠٠ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا والسل البقري

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية ،بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت خلال شهر مايـــو الماضي، بإجراء الفحص لـ 1004 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 876 رأس ضد السل البقري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لإكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أو البروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان ،وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية ،لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية ،و للحفاظ على صحة المواطنين .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة

مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة

«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة

«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة

تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء

تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء