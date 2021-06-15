«بيطري الشرقية»: فحص ١٨٠٠ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا والسل البقري

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قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية ،بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت خلال شهر مايـــو الماضي، بإجراء الفحص لـ 1004 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 876 رأس ضد السل البقري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لإكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أو البروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان ،وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية ،لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية ،و للحفاظ على صحة المواطنين .