رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات «كلية الآداب»

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شدد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، خلال جولته التفقدية لسير العملية الامتحانية بلجان كلية الآداب، على ضرورة الالتزام بقواعد العملية الامتحانية وضوابطها المنظمة، ومنع حالات الغش، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب من عدوى فيروس كورونا، مع الالتزام بعدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول نهائياً، خلال أدائهم للاختبارات، مع مراعاة التباعد داخل اللجان وارتداء الماسك الطبي.

جاء ذلك خلال جولته بكلية الآداب التي رافقه خلالها، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة الحرص على توفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم على أكمل وجه، مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم للجان حرصًا على سلامة أبناء الجامعة من عدوى فيروس كورونا.