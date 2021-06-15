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«كلنا واحد معك في قريتك» تجوب المحافظات لتقديم المساعدات

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«كلنا واحد معك في قريتك» تجوب المحافظات لتقديم المساعدات «كلنا واحد معك في قريتك» تجوب المحافظات لتقديم المساعدات

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قامت وزارة الداخلية بتوجيه قوافل «خدمية، إنسانية»،إستهدفت عدد من القرى بنطاق محافظة المنوفية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة» بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا إستخراج مصدرات الأحوال المدنية وتجديد بطاقات الرقم القومى، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين وإستمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد معك في قريتك» تحت رعاية رئيس الجمهورية .

المصرى اليوم

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