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.. شاهد ما حدث لفتاة كانت تلتقط صور حريق عن بُعد

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فيديو.. شاهد ما حدث لفتاة كانت تلتقط صور حريق عن بُعد .. شاهد ما حدث لفتاة كانت تلتقط صور حريق عن بُعد
مع انفجار كرة نار وإصابة 35 من سكان مدينة روسية

فيديو.. شاهد ما حدث لفتاة كانت تلتقط صور حريق عن بُعد

أصيب سكان مدينة نوفو سيبيرسك الروسية، بالرعب مع سماع أصوات انفجار ضخم مساء أمس، ومشاهدة كرة نار عملاقة في سماء أجزاء مختلفة من المدينة.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام الروسية لقطات من أكثر من زاوية للانفجار الضخم الذي وقع الساعة السادسة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.

وقد وقع الانفجار في محطة وقود لحظة اندلاع حريق في خزانات الغاز، وأسفر الانفجار عن تصاعد كرة من اللهب المرعب في مشهد هز المدينة وأصاب سكانها بالفزع؛ حتى إن فتاة كانت تلتقط مشهد الحريق عن بُعد، روّعها الانفجار حتى سقط الجوال من يدها.

ونشر موقع "سموتريم" الروسي مجموعة من المقاطع للانفجار، تُظهر حجم الدمار الذي خلفه هذا الانفجار في المنطقة المحيطة بمحطة الوقود، والتي قدّرها الإعلام الروسي بـ1200 متر مربع.

ونشاهد في أحد اللقطات خزان شاحنة وقود وهو يطير في الهواء حتى يسقط على الأرض، ضاربًا كل ما حوله.

وأسفر الحادث عن إصابة 35 شخصًا، وقد استغرق إطفاء الحريق ثماني ساعات.

وحسب إذاعة " 1"؛ فقد تم اعتقال مدير محطة الوقود؛ حيث اندلع فيها الحريق، ووُجهت إلى الرجل تهمة عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان قواعد السلامة وتنظيم عمليات تحميل وتفريغ الغاز المسال بالمحطة؛ وهو ما أسفر عن وقوع الحريق والانفجار الضخم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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