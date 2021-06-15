أول دورة لتأهيل وتدريب 100 شاب وفتاة في الباريستا والرسم على القهوة

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ينظمها المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية برعاية "جاهز" وعدة جهات

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يوم الأحد المقبل، أول دورة في إعداد الباريستا السعودي.

وتهدف الدورة إلى تأهيل وإعداد 100 شاب وشابة في الباريستا؛ مواكبة لسوق العمل الذي يتطلب نوعية خاصة من التأهيل والتدريب بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وبالتعاون مع معهد الشبكة الإقليمية للتدريب ومقاهي كوتزال التي ستحتضن الدورات التدريبية.

وتشمل الدورة التي تأتي برعاية حصرية ودعم من شركة جاهز، طرق إعداد الباريستا وفن صناعة وتحضير القهوة المتخصصة والرسم عليها.

وتهدف الدورات إلى تأهيل جيل مواكب لسوق العمل؛ حيث بيّنت الدراسات أن وظائف الباريستا تجد قبولًا كبيرًا واهتمامًا في السوق السعودي، وأنه ما زال بحاجة إلى عدد كبير من هذه الفئة، كما تهدف هذه الدورات إلى تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 وهو تمكين الشباب والفتيات من خلال التأهيل والتدريب ورغبة العديد منهم في اقتحام هذا السوق من خلال مشاريعهم الخاصة وتمكينهم من خلال التأهيل والتدريب وخلق فرص جديدة في مجال الباريستا، وتحمل تكلفة التأهيل والتدريب في هذا المجال من خلال البرامج المجتمعية ودعم الجهات الراغبة في تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية.

وتأتي رعاية شركة "جاهز" امتدادًا لريادتها وتميزها في المسؤولية الاجتماعية؛ خاصة كل ما فيه فائدة مباشرة للوطن والمواطن، ومواكبة للحراك في مجال التأهيل والتدريب لرفد سوق العمل بكوادر وطنية فاعلة، بالإضافة إلى أن "جاهز" تضع ضمن أهدافها خدمة رؤية 2030 التي تهدف إلى تأهيل شباب وفتيات مواكبين لسوق العمل.المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية