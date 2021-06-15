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حرنعام كور.. حسناء بـ«دقن» تدخل جينيس العالمية.. ما قصتها؟ ()

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حققت الفتاة حرنعام كور لقب أصغر فتاة تمتلك لحية من حيث السن، الأمر الذي جعلها تنضم لدخول موسوعة جينيس العالمية .

البريطانية حرنعام كور دخلت موسوعة جينيس بسبب تسجيلها كأصغر فتاة صاحبة لحية في سبتمبر 2015، وتبلغ اليوم من العمر 24 سنة و282 يوماً، وتحولت كور للأكثر تداولاً خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب شكلها.

حسناء بلحية الرجال تدخل جينيس العالمية.. ما قصتها؟

وتعود كثافة لحية حرنعام كور إلى تشخيصها طبياً بإصابتها بتكيس المبايض والذي ساعد على إنبات الشعر بهذه الغزارة.

المصرى اليوم

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