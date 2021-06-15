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رابط أرقام جلوس «الثانوية الأزهرية» ومقار اللجان بالإسكندرية

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رابط أرقام جلوس «الثانوية الأزهرية» ومقار اللجان بالإسكندرية رابط أرقام جلوس «الثانوية الأزهرية» ومقار اللجان بالإسكندرية

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أجرى الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهرية بالاسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد بنين أبوقير، وفتيات سيدي بشر؛ الثلاثاء للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية، والتأكد من جاهزية المعاهد لاستقبال الامتحانات، والتأكيد على التطهير والتعقيم المستمر للجان؛ حفاظًا على أمن وسلامة الجميع

رافق رئيس المنطقة طارق خاطر من ادارة الكمبيوتر التعليمى بقطاع المعاهد الأزهرية، وسلامة القط مدير التعليم الثانوي، ومحمود جمال مدير أمن المنطقة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة الاستعلام عن رقم الجلوس للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وبطاقة رقم جلوس ومقر لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بضغطة واحدة، من هنا من خلال إدخال الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.

كيف تحصل على رقم الجلوس للشهادة الثانوية الازهرية فى الاسكندرية ومقر اللجنة (الرابط)
كيف تحصل على رقم الجلوس للشهادة الثانوية الازهرية فى الاسكندرية ومقر اللجنة (الرابط)
كيف تحصل على رقم الجلوس للشهادة الثانوية الازهرية فى الاسكندرية ومقر اللجنة (الرابط)

المصرى اليوم

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