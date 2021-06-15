أخبار عاجلة

عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية -
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري -
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
إعلام لبناني: مجموعة كوماندوز إسرائيلية حاولت اختطاف راع وسرقت قطيعه -
أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين -
أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة -
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بهدف التعايش مع الضباط المتخصصين ..أكاديمة الشرطة تستقبل طلاب 3 كليات للحقوق

Print
بهدف التعايش مع الضباط المتخصصين ..أكاديمة الشرطة تستقبل طلاب 3 كليات للحقوق بهدف التعايش مع الضباط المتخصصين ..أكاديمة الشرطة تستقبل طلاب 3 كليات للحقوق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أكاديمية الشرطة يوماً كاملاً بنظام التعايش إستقبلت خلاله عدد من الطلبة والطالبات يمثلون 3 كليات للحقوق والقانون بالجامعات الخاصة مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق ، وذلك فى إطار تأكيد أواصر التعاون والترابط بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية ونظرائهم بكلية الشرطة.

كان فى إستقبالهم اللواء دكتورمساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية ، حيث رحب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية ، الذى أولى فعاليات هذه الزيارة جُل إهتمامه ورعايته لما لها من مردود قوى وإيجابى فى التقارب وتبادل الرؤى بين شباب الوطن .

كما ألقى رئيس الأكاديمية الضوء على دور كل كيان من كيانات الأكاديمية فى تحقيق "رسالة العلم للأمن " موضحاً الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور .. كما إستعرض سيادته البرنامج التعليمى التدريبى للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق.

وعلى هامش فعاليات الزيارة تم تكريم طلبة وطالبات الجامعات المصرية الفائزين فى المسابقة البحثية التى نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لطلاب الجامعات المصرية فى العديد من الموضوعات المجتمعية منها "الفرص التى توفرها رؤية 2030 للشباب – إستراتيجية التحول الرقمى فى الدولة المصرية وسبل تعزيز الذكاء الإصطناعى – التعاون المجتمعى لمواجهة الأزمات الصحية – مخاطر التعدى على أراضى الدولة" وقد أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء دكتورمساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، فى تكريم الفائزين حيث تم تكريم عدد 4طلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى الأبحاث الفردية من الجامعات المصرية ، وعدد 4 طلاب الفائزين بالمركز الأول بالبحث الجماعى .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة