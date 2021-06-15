بهدف التعايش مع الضباط المتخصصين ..أكاديمة الشرطة تستقبل طلاب 3 كليات للحقوق

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نظمت أكاديمية الشرطة يوماً كاملاً بنظام التعايش إستقبلت خلاله عدد من الطلبة والطالبات يمثلون 3 كليات للحقوق والقانون بالجامعات الخاصة مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق ، وذلك فى إطار تأكيد أواصر التعاون والترابط بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية ونظرائهم بكلية الشرطة.

كان فى إستقبالهم اللواء دكتورمساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية ، حيث رحب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية ، الذى أولى فعاليات هذه الزيارة جُل إهتمامه ورعايته لما لها من مردود قوى وإيجابى فى التقارب وتبادل الرؤى بين شباب الوطن .

كما ألقى رئيس الأكاديمية الضوء على دور كل كيان من كيانات الأكاديمية فى تحقيق "رسالة العلم للأمن " موضحاً الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور .. كما إستعرض سيادته البرنامج التعليمى التدريبى للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق.

وعلى هامش فعاليات الزيارة تم تكريم طلبة وطالبات الجامعات المصرية الفائزين فى المسابقة البحثية التى نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لطلاب الجامعات المصرية فى العديد من الموضوعات المجتمعية منها "الفرص التى توفرها رؤية مصر 2030 للشباب – إستراتيجية التحول الرقمى فى الدولة المصرية وسبل تعزيز الذكاء الإصطناعى – التعاون المجتمعى لمواجهة الأزمات الصحية – مخاطر التعدى على أراضى الدولة" وقد أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء دكتورمساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، فى تكريم الفائزين حيث تم تكريم عدد 4طلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى الأبحاث الفردية من الجامعات المصرية ، وعدد 4 طلاب الفائزين بالمركز الأول بالبحث الجماعى .