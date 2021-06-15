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8 أيام وتنتهي فترة استقبال الطلبات.. استعدادات مبكّرة لمسارات نقل الحجاج

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بتعاون الجهات الأمنية والتشغيلية تعمل الوزارة على التأكّد من جاهزية الخطط

8 أيام وتنتهي فترة استقبال الطلبات.. استعدادات مبكّرة لمسارات نقل الحجاج

‏في إطار الاستعدادات المبكرة؛ بدأت ‎وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتشغيلية، بالوقوف والتأكد من جاهزية خطط ومسارات نقل الحجاج لحج 1442هـ.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد بدأت الأحد الماضي عبر البوابة الإلكترونية باستقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ والذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442هـ.

وتقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.

وشدّدت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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