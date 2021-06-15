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أشهر مذيعة في العالم توجه رسالة للسيدات بعد إصابتها بسرطان المبيض

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أشهر مذيعة في العالم توجه رسالة للسيدات بعد إصابتها بسرطان المبيض أشهر مذيعة في العالم توجه رسالة للسيدات بعد إصابتها بسرطان المبيض

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أعلنت المذيعة الشهيرة في «سي إن إن» كريستيان أمانبور، إصابتها بسرطان المبيض.

وقالت كريستيان أمانبور، البالغة من العمر 63 عاما، للمشاهدين إنها أجرت «عملية جراحية ناجحة لإزالته»، مشيرة إلى أنها ستخضع لعلاج كيميائي يستغرق عدة أشهر.

وأعلنت الإعلامية البارزة والمذيعة الأشهر في العالم، ذلك من الاستوديو المنزلي الخاص بها في لندن بعد 4 أسابيع من التوقف عن العمل.

وأمضت كريستيان أمانبورعقودا من الزمن في إعداد التقارير من جميع أنحاء العالم، حيث غطت مجموعة واسعة من النزاعات والأزمات.

وقالت، الإثنين، إنها تنشر هذا الخبر للتعبير عن امتنانها لتشخيص حالتها مبكرا.

وحثت أمانبور النساء على تثقيف أنفسهن بشأن هذا المرض، وإجراء فحوصات منتظمة و«ضمان عدم تجاهل المخاوف الطبية المشروعة أو التقليل منها».

وتعتزم الصحفية الحائزة على جوائز عدة، تقديم برنامجها على «سي إن إن» من الإثنين إلى الأربعاء أسبوعيا بينما تنتظر فيه شهورا من العلاج الكيميائي، بحسب شبكة «سي إن إن». ولديها 3 أسابيع من الإجازة المقررة مسبقا، وفقا للشبكة.

ويصعب تشخيص سرطان المبيض لأنه يسهل الخلط بين أعراضه ومشاكل صحية أقل خطورة.

ويعد سرطان المبيض سابع أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء في جميع أنحاء العالم، وفقا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان.

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