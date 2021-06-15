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تحذيرات من طقس الكويت اليوم.. نشاط شديد للرياح مصحوب بأتربة وغبار

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تحذيرات من طقس الكويت اليوم.. نشاط شديد للرياح مصحوب بأتربة وغبار تحذيرات من طقس الكويت اليوم.. نشاط شديد للرياح مصحوب بأتربة وغبار

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حذرت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى اليوم الثلاثاء 15_06_2021 من نشاط في الرياح الشمالية الغربية على الكويت وتزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الامواج لاكثر من 6 قدم.

وكان التحذير كالتالى
حالة التحذير: تم التحديث
بداية الحالة 2021/06/15 08:00
نهاية الحالة 2021/06/15 18:00

مدة التحذير: 10 ساعات

شدة التحذير: شديد
احتمالية الحدوث: محتمل

من ناحية أخرى رصدت هيئة الارصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى بالكويت توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15_06_2021
العظمى الصغرى
مدينة الكويت 44 32
مطار الكويت 47 32
العبدلي 47 27
الجهراء 47 33
السالمية 41 31
الأحمدي 43 34
جال اللياح 47 29
النويصيب 47 29
الوفرة 45 31
السالمي 46 28
مطربة 46 29

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