تحذيرات من طقس الكويت اليوم.. نشاط شديد للرياح مصحوب بأتربة وغبار

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حذرت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى اليوم الثلاثاء 15_06_2021 من نشاط في الرياح الشمالية الغربية على الكويت وتزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الامواج لاكثر من 6 قدم.

وكان التحذير كالتالى

حالة التحذير: تم التحديث

بداية الحالة 2021/06/15 08:00

نهاية الحالة 2021/06/15 18:00

مدة التحذير: 10 ساعات

شدة التحذير: شديد

احتمالية الحدوث: محتمل

من ناحية أخرى رصدت هيئة الارصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى بالكويت توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15_06_2021

العظمى الصغرى

مدينة الكويت 44 32

مطار الكويت 47 32

العبدلي 47 27

الجهراء 47 33

السالمية 41 31

الأحمدي 43 34

جال اللياح 47 29

النويصيب 47 29

الوفرة 45 31

السالمي 46 28

مطربة 46 29

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