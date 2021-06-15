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في الإمارات الثلاثاء 15 يونيو 2021

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سعر الذهب في الإمارات الثلاثاء 15 يونيو 2021 في الإمارات الثلاثاء 15 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في الامارات، مستهل تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021، ارتفاع طفيف وسجل عيار 24 في الامارات سعر 220.52 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

220.52 درهم

$60.04

سعر الذهب عيار 22

202.15 درهم

$55.04

اسعار الذهب عيار 21

192.96 درهم

$52.54

اسعار الذهب عيار 18

165.39 درهم

$45.03

سعر الذهب عيار 14

128.64 درهم

$35.02

سعر الذهب عيار 12

110.26 درهم

$30.02

اسعار أوقية الذهب

6،858 درهم

$1،867

اسعار جنيه الذهب

1،544 درهم

$420.28

اسعار كيلو الذهب

220،521 درهم

$60،039

المصرى اليوم

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