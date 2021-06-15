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كشفت أجهزة الأمن، الثلاثاء، ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات داخل سيارة أجرة «ميكروباص»، بمنطقة الشروق في القاهرة، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بتضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص كان يجلس بجوارها داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم، وقيامه بالتحرش بها وارتكاب أفعال منافية للآداب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.