وزير الري: 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ مشروع تأهيل الترع بمختلف المحافظات

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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الري والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة.

وأضاف وزير الري، أن أكثر من ٣٠٠ شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي وفر آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة موضحا أنه بمتابعة الموقف المائى بالترع التي تم تأهيلها وحالة الرى بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع فقد تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة.

وأوضح «عبدالعاطي»، ان المشروع ساهم في حسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

ولفت وزير الري إلى أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الإختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.

وأشار «عبدالعاطي»، إلى إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٨٧٠ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل في تنفيذ ٥٣٦٣ كيلومتر أخرى، موضحا إنه تم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٠٠٠ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع ٨٢٣٣ كيلومتر حتى تاريخه.

واستعرض وزير الري تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتأهيل جميع المساقى الخصوصية وتطبيق أنظمة الرى الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد ١٢٢ مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى ١٠٦ كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه.

وأوضح «عبدالعاطي»، إنه تم استعراض الموقف الحالى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة ٣٣٥ ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٩٠ ألف فدان، الجدير بالذكر أن ٦٤ شركة متخصصة تعمل في تنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار وزير الري إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى الحالية لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

مشروعات تحديث الري في المحافظات

مشروعات تحديث الري في المحافظات

مشروعات تحديث الري في المحافظات