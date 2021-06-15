«السادات» يدعو البرلمان إلى دراسة قانون إختصاصات المحكمة الدستورية قبل إقراره

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دعا محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» مجلس النواب إلى التمهل والدراسة المتأنية والإستماع إلى آراء خبراء القانون الدولى والتحكيم بشأن القانون الذي أعدته وزارة العدل الذي ينص على إضافة اختصاصات جديدة للمحكمة الدستورية المصرية بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه وقبل إحالته إلى اللجنة العامة للمجلس وإقراره. فربما تكون له آثار سلبية مستقبلا تؤثرعلى مصداقيتنا وتؤدى إلى تقويض الثقة بمؤسساتنا والمتعاملين المصريين في الإستثمارات والإقتصاد والتجارة الدولية.

وأشارالسادات إلى ضرورة دراسة الموضوع من جوانب كثيرة حتى لا نتفاجئ بنتائج مترتبة لم تكن في الحسبان حيث أن جزء كبير من العلاقات الخارجية الناجحة لأى دولة مستمد من إحترام القوانين والأحكام المعاهدات الدولية وهيئات التحكيم خصوصا ونحن قد قطعنا شوطا كبيرا وجهدا مضنيا في كسب ثقة المجتمع الدولى وعلى أعتاب جمهورية جديدة .