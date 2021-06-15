ضبط 55 مخالفة لمنشآت غذائية واعدام 304 كجم أغذية في المنيا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن حصاد فرق مراقبة الاغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على مختلف مدن ومراكز محافظة المنيا خلال الشهر الجاري، حيث تم المرور على 137 منشأة غذائية وتم تحرير 55 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية

أكد دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية وضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا للرقابة والمتابعة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن و مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن و حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي انه تم إعدام 304 كجم أغذية مختلفة و 40لتر من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 128 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.