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إزالة تعديات على مساحة ١٧٥ متر بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة تعديات على مساحة ١٧٥ متر بأرمنت غرب الأقصر إزالة تعديات على مساحة ١٧٥ متر بأرمنت غرب الأقصر

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أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية، موضحا أن المخالفة عبارة عن البناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض ال ٥٧ إصلاح ارمنت الوابورات .

وتمت الإزالة على كامل المسطح ورد الشئ لاصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال المرافق بالمركز لإزالة التعديات على املاك الدولة الأراضى الزراعية .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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