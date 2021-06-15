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طارق الشناوي يشيد بأفلام وحدة دعم الشباب بالهناجر

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طارق الشناوي يشيد بأفلام وحدة دعم الشباب بالهناجر طارق الشناوي يشيد بأفلام وحدة دعم الشباب بالهناجر

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تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم نظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «محمد الباسوسي» إحتفالية خاصة بنادي سينما الشباب وذلك لإقامة
عرض خاص لأفلام وحدة دعم سينما الشباب التابعه للمركز القومى للسينما.

وتم عرض كل من فيلم «البطاطا» للمخرج «محمد البدرى» وفيلم «فرحه» للمخرجه «جيهان إسماعيل» وهي أفلام من إنتاج الوحدة.

وحضر العرض لفيف من النقاد والسينمائين ومنهم المخرج الكبير «علي بدرخان» و«عادل قطب» والدكتور «محمد عسر» والفنانه «مادلين طبر» والفنان «شريف خير الله» والمنتجة«نيفين كامل» والفنان«اشرف سرحان» ودكتور «علاء عبدالعزيز»
الدكتور «محمد شيحة، الدكتورة»نبيلة حسن«، الدكتورة» عبير فوزى«والفنان» محمود متولى«

و عقب عرض الأفلام اقسمت ندوه ادارها الناقد السينمائي«طارق الشناوى» لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور

يذكر أن وحدة دعم أفلام الشباب قام بتأسيسها السيناريست «محمد الباسوسي» تحت إشراف الناقد السينمائى «أحمد عسر»
وعضويه كلا من الناقد السينمائي أحمد النبوي والدكتوره ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالى للسينما وتهدف الوحدة إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجيستيه التي سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كامله ووحده مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

يذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.

المصرى اليوم

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