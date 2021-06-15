أخبار عاجلة

عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية -
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري -
مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
إعلام لبناني: مجموعة كوماندوز إسرائيلية حاولت اختطاف راع وسرقت قطيعه -
أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين -
أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة -
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الماكريل بـ30 جنيه.. سعر السمك والجمبرى في الثلاثاء 15 يونيو 2021

Print
الماكريل بـ30 جنيه.. سعر السمك والجمبرى في مصر الثلاثاء 15 يونيو 2021 الماكريل بـ30 جنيه.. سعر السمك والجمبرى في الثلاثاء 15 يونيو 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهد سوق السمك في اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، تراجع في الاسعار خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى والقراميط، على الرغم من توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك في الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وذكرت شعبة تجار الاسماك في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وتنشر «المصرى اليوم» سعر السمك والجمبرى اليوم:

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

23

22

24

2021-06-15

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

20

19

21

2021-06-15

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-06-15

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-06-15

قشر البياض

100

90

110

2021-06-15

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

95

90

100

2021-06-15

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-06-15

قراميط

15

10

20

2021-06-15

ثعبان السمك

135

50

220

2021-06-15

المكرونة سويسى

67.5

60

75

2021-06-15

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-06-15

موسى

110

90

130

2021-06-15

السبيط

140

110

170

2021-06-15

قرش

35

30

40

2021-06-15

كابوريا

75

30

120

2021-06-15

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-06-15

مرجان مجمد

22

19

25

2021-06-15

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-06-15

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-06-15

دنيس

100

90

110

2021-06-15

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-06-15

جمبرى سويسى 3

125

90

160

2021-06-15

بورى 1 (≥ 500 جرام)

45

42

48

2021-06-15

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

35

32

38

2021-06-15

مازليا- كشر

35

30

40

2021-06-15

شعور

35

30

40

2021-06-15

وقار

90

80

100

2021-06-15

قاروص

90

80

100

2021-06-15

سردين مجمد

20

15

25

2021-06-15

الماكريل مجمد

30

25

35

2021-06-15

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة