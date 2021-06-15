بعد 8 سنوات من قطع العلاقات.. أمير قطر يستقبل وزير الخارجية المصري

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استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكرى، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الدوحة، حاملًا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال السفر أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على صفحته بموقع «تويتر»، الثلاثاء، إن «حاملاً رسالة من السيد الر⁧‫ عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية سامح شكري، يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة».

وبدأ وزير الخارجية سامج شكري زيارته إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على (بيان العُلا)، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ويشارك وزير الخارجية المصري- خلال الزيارة - في الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.

كما سيشارك شكري في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى قطر بعد ما يقرب من 8 سنوات من قطع العلاقات بين البلدين في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.