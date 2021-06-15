استئناف جميع الرحلات والأنشطة البحرية والغطس بالغردقة

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بعد ٢٤ ساعة من توقفها بسبب سوء الاحوال الجوية وارتفاع الامواج بالبحر الاحمر اليوم استأنفت الثلاثاء جميع رحلات الغطس والانشطة البحرية بالغردقة حيث غادرت رحلات اللنشات السياحية المتجهة لمناطق الغوص والشعاب المرجانية وشواطئ الجزر البحرية.

واكد اشرف صالح صاحب احد مراكز الغوص بالبحر الاحمر ان الاجهزة الامنية المختصة ابلغت اشارة لمختلف مراكز الغوص بان حالة الجو بالبحر الاحمر تسمح بعودة الرحلات البحرية للغوص وتم اخطار السائحين الحاحزين بهذه الرحلات.

فيما اعلنت هيئة موانى البحر الاحمر اعادة فتح ميناء الغردقة البحري امام الحركة الملاحية بعد اغلاقه لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح

و يتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة والهيئة العامة للارصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

كانت مدن محافظة البحر الاحمر الشمابية تعرضت لحالة من سوء الاحوال الحوية وانخفاض الرؤية وسرعة في الرياح كما شهدت مياه البحر الأحمر ارتفاعا بالأمواج، وسرعة في الرياح، وحذرت هيئة الأرصاد من خطورة الملاحة.