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وكيل «تعليم البحر الأحمر» يتفقد أعمال كنترول الإعدادية

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تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للإطمئنان على أعمال التصحيح وتقدير الدرجات حيث يواصل أعضاء اللجنة أعمالهم في تصحيح ورصد درجات إمتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وقد أكد السيد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب وعدم الإستعجال في إعلان النتيجة والإلتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات مشددًا على عدم إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن؛ كما وجه بضرورة الشفافية بأعمال التصحيح فضلا عن الحيادية والعدالة لإعطاء كل طالب حقه
و أشار وكيل التعليم إلى المجهودات المبذولة لتوفير كافة أساليب الراحة للمصححين من أجل توفير جو من الهدوء والسكينة لسير العمل دون أي عقبات أو مشكلات
هذا ود أكد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

المصرى اليوم

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