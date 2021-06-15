بالكمامات والتباعد.. بدء اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية بحضور 72 مراقباً (صور)

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وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا تتمثل في ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعى، انطلق اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في دورته الثانية والعشرين، برئاسة السفيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للامن القومي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة والدكتور ماساكى سوزوكى نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الإقليمية والدولية والدكتور جوتو ساتوشي نائب رئيس الجامعة البحوث والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية وأعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والياباني.

ويشارك في الاجتماع من الجانب المصري، كل من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد لُطَيف امين عام المجلس الأعلى للجامعات ممثلا لوزارة التعليم العالي والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ،و الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والسفير محمود طلعت ممثلا لوزارة الخارجية، والدكتور إسماعيل سراج الدين الرئيس المؤسس لمكتبة الإسكندرية، ومنى أحمد ممثلة لوزارة التعاون الدولى، ويمثل القطاع الخاص والصناعة المصرية كل من الدكتور شيرين حسن حلمى والمهندس محمد عبدالجيد العربي.

كما يشارك من الجانب اليابانى، كل من الدكتورة نوبوكو كاياشيما النائب الأول لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) ونائب رئيس المجلس والسفير ماساكي نوكي سفير دولة اليابان في القاهرة والسيد/ امورا رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة والدكتور كاتسوهيكو شيراي – الرئيس الأسبق لجامعة واسيدا، والدكتور كيوسك ناجاتا رئيس جامعة سوكوبا ،و الدكتور كادزويا ماسو رئيس معهد طوكيو للتكنولوجيا، والدكتور ميتسوو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما ،و الدكتور يوشيو ناكاتانى رئيس جامعة ريتسومايكين ،و الدكتور تاتسورور ايشيباشي رئيس جامعة كيوشو، وياسوشي تاجوشي ممثلا لوزارة اتعليم والثقافة والرياضة والعلوم اليابانية، والسيد / جوم كاروبيه رئيس شركة تويوتا تسوشو العالمية ممثلا للقطاع الخاص والصناعة اليابانية.

بالكمامات والتباعد .. بدء اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية بحضور ٧٢ مراقباً (صور)