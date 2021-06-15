مسلحون يقتلون 4 من العاملين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأفغانستان

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قال مسؤول صحي إقليمي اليوم الثلاثاء إن أربعة من العاملين في التطعيم ضد شلل الأطفال قتلوا وأصيب ثلاثة في هجمات منفصلة في مدينة جلال اباد بشرق البلاد، هي الأحدث في سلسلة هجمات على العاملين بقطاع الصحة.

وشهدت مدن أفغانية موجة من الاغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية العام الماضي في الدوحة، استهدف كثير منها موظفين بالحكومة وعاملين بالصحة والإعلام والمجتمع المدني.

وقال الدكتور جان محمد مدير حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في إقليم ننكرهار، الذي تتبعه جلال اباد، إن المسلحين استهدفوا العاملين في الحملة في ثلاثة مواقع بالمدينة فيما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف لرويترز «اليوم كان ثاني أيام عملياتنا بعد توقف ثلاثة أشهر، لكننا اضطررنا لتعليقها مرة أخرى». وقال إن القتلى الأربعة رجال، كان مسلحون قد قتلوا ثلاث عاملات في حملة التطعيم في جلال اباد في مارس آذار، الأمر الذي أجبر الحملة على تعليق العمليات وتقييم الوضع الأمني.

ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن هجمات اليوم الثلاثاء، لكن طالبان نفت الضلوع في الهجمات السابقة، وأفغانستان وباكستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا فيهما.

وتصاعد العنف بشدة في أنحاء أفغانستان منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في أبريل خططا لسحب كل قواتها بحلول 11 سبتمبر أيلول.