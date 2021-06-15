وزير الثقافة.. مهتمون بوصول السعوديين لأوكرانيا.. لمشاهدة الجمال على حقيقته

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بعد مرور 72 ساعة على رحلات طيران من السعودية

أعرَبَ أوليكساندر تكاتشينكو وزير الثقافة والسياسات العالمية الأوكراني، عن اهتمام أوكرانيا بالانفتاح على المملكة العربية السعودية؛ حيث قال الوزير: "مهتمون بفتح بلادنا أمام السعوديين، وهذا من شأنه توسيع إمكانيات تعاوننا في مجال السياحة وفي مجال الأعمال التجارية بشكل عام، وسيساعد في تعميق العلاقات التجارية".

وأشارت ماريانا أوليسكيف رئيسة الوكالة الحكومية للتنمية السياحية، إلى أن بلدان الخليج تشكل اتجاهًا واعدًا لتنمية التدفقات السياحية بالنسبة لأوكرانيا، ولفتت إلى الجمع بين السياحة الخضراء والجبلية والثقافية وسياحية تذوق الطعام، وهو أمر قد يكون ذا أهمية للمسافرين من بلدان الشرق الأوسط، وكذلك لمشاهدة الجمال بعينه.

يُذكر أن "طيران ناس" قد بدأ في تسيير رحلاته إلى أوكرانيا في 11 يونيو "وتشغيل أول رحلة لها على خط "كييف- الرياض".