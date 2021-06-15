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شركة محطة بوابة البحر الأحمر تحصل على جائزة أفضل مشغّل محطة حاويات للشرق الأوسط 2021

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شركة محطة بوابة البحر الأحمر تحصل على جائزة أفضل مشغّل محطة حاويات للشرق الأوسط 2021 شركة محطة بوابة البحر الأحمر تحصل على جائزة أفضل مشغّل محطة حاويات للشرق الأوسط 2021
تقديرًا لسجلها النموذجي في تحقيق مستويات أداء استثنائية وبلوغ الأهداف المأمولة

شركة محطة بوابة البحر الأحمر تحصل على جائزة أفضل مشغّل محطة حاويات للشرق الأوسط 2021

حصلت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، على جائزة "أفضل مشغل محطة حاويات لعام 2021" في مؤتمر ShipTek الدولي السنوي الرابع عشر للصناعة البحرية والنفطية والغاز. وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لسجل محطة بوابة البحر الأحمر النموذجي في تحقيق مستويات أداء استثنائية وبلوغ الأهداف المأمولة التي ترمي إلى رفع قدراتها وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ من خلال الخدمات والتوسع والإنجازات المستمرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر "ينس فلو": "لقد تشرفنا بهذه الجائزة التي تُسلط الضوء على نجاح فريق المحطة بأكمله وأهمية المحطة الحديثة في ميناء جدة الإسلامي المتطور؛ لا سيما خلال التحديات الناجمة عن جائحة .

وقامت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، التي تشغل أكبر محطة حاويات على البحر الأحمر، بمناولة 2.8 مليون حاوية قياسية في عام 2020، وبدأت في برنامج استثماري بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، سيساهم في زيادة ومضاعفة طاقتها الاستيعابية في ميناء جدة لتصل إلى 9 ملايين حاوية قياسية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أبرمت شركة محطة بوابة البحر الأحمر -وهي شركة تشغيل محطات مستقلة مملوكة للقطاع الخاص- اتفاقيات شراء أسهم منفصلة مع كل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية (PIF) وشركة COSCO Shipping Ports Limited ومقرها هونغ كونغ؛ لبيع 20٪ من الأسهم لكل منهما (بإجمالي 40%).

بموجب اتفاقية البناء والتشغيل ونقل الملكية الجديدة الموقّعة مع الهيئة العامة للموانئ في ديسمبر 2019؛ قامت الشركة بتوسيع قدرتها بتشغيل الجزء الشمالي لميناء جدة الإسلامي، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم محطة الحاويات الشمالية؛ مما أسهم في مضاعفة طاقتها الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية قياسية في عام 2019 إلى 5.2 ملايين حاوية قياسية في عام 2021.

وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، هي أحدث محطة حاويات من الطراز العالمي، وتتطلع إلى استغلال جميع الفرص المتاحة من المساهمين الجدد وخططها الاستراتيجية للتوسع المحلي والدولي، بالإضافة إلى على خبرات وكفاءات موظفيها لضمان نموها المستقبلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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