كيف تحصل المطلقة على نصف ثروة الزوج ..قضية تشغل الراى العام

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اثارت التصريحات الاخيرة التى أدلت بها الدكتورة امنة نصير حول احقية المرأة فى الحصول على نصف ثروة الزوج فى حال طلاقها بعد 25 سنة من الزواج حالة من الجدل فى الوسط الإعلامى ما بين مؤيد ومعارض استطلعت المصرى اليوم آراء بعض الخبراء حول القضية محل الجدل

قالت عبير الأنصاري، رئيس نادى المطلقين والمطلقات، إنها كانت تعيش في إنجلترا، مضيفة "طلاقي تم في إنجلترا ولم أحصل على أي شيء ، حيث أنه كان لا يمتلك أموال.

وأضافت "الأنصاري" ، "فكرة حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق فكرة مقبولة ويتم وضعها لكي تستطيع المرأة أن تصرف على نفسها وأولادها بعد الطلاق" ، متابعة "نؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج فى حال وقوع الطلاق".

واكدت أن "المرأة بعد 25 عاماً من الزواج تكون قد أفنت عمرها وأموالها ، ، لذلك فإن لها الحق في أمواله التي تمت بعد الزواج وترى ان ،القانون سيساعد كثيرا في تخفيض كم القضايا المنظورة أمام المحاكم وان هذا القانون سيحد من نسبة الطلاق

اما المحامى عصام عجاج فيرفض مقترح القانون شكلا وموضوعا معللا بأن إقرار هذا الموضوع العبثى يشجع الرجال على الاستمرار فى الزواج رغم استحالة العشرة وبالتالى سيبحث عن ارضاء مشاعره خارج المنزل وهذا يشجع على الزنا لان الزوج سيرفض طلاق زوجته التى لا يريد العيش معها خوفا على ثروته التى جناها طوال سنوات عمره وافنى عليها شبابه وأضاف حجاج متسائلا هل الزوجة فى حال طلاقها والزوج مديون ستدفع معه نصف الديون