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المشدد ٣ سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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المشدد ٣ سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية المشدد ٣ سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانيةعشر،برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، بمعاقبة عامل وصاحب شركة بالسجن المشدد ٣ سنوات، وغرامة ٥٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف، لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط كل من «م. ش. ع» ٢٧ عاما سائق، ومقيم جسر السويس محافظة القاهرة، و«ن. م. ب» ٣١ عاما صاحب شركة توريدات، ومقيم حدائق القبة محافظة القاهرة، وبحوزتهما كمية لجوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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