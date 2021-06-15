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أكثر من 100 ألف أسرة تستفيد من حلول "سكني" منذ بداية العام حتى مايو الماضي

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أكثر من 100 ألف أسرة تستفيد من حلول "سكني" منذ بداية العام حتى مايو الماضي أكثر من 100 ألف أسرة تستفيد من حلول "سكني" منذ بداية العام حتى مايو الماضي
تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70 %

أكثر من 100 ألف أسرة تستفيد من حلول

أعلن برنامج "سكني" استفادة 100449 أسرة من خيارات وحلول البرنامج السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 78349 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن الأسر استفادت من مختلف الحلول والخيارات التي يتيحها، التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى التسهيلات الأخرى، مثل: إصدار شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية، والاستفادة من المستشار العقاري، والتسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها، وذلك عبر إجراءات سهلة وميسّرة من خلال تطبيق "سكني".

وبيّن أن مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية عام 2021 حتى شهر مايو الماضي، بلغ 44710 أسر، فيما استفادت 31335 أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضلت 13993 أسرة خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و10411 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ونوّه البرنامج إلى استمرار أعمال التنفيذ والبناء للمشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تمهيداً للبدء بتسليمها للأسر المستفيدة، ضمن 98 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط يصل إلى 600 ألف ريال، وتتوزّع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنوّرة وخميس مشيط.

ويتيح البرنامج حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق وموقع "سكني"، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات إضافية مثل المستشار العقاري، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية و"المقاول المعتمد"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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