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" للكهرباء" تتيح تسديد الفواتير عن طريق تطبيق Apple pay

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"السعودية للكهرباء" تتيح تسديد الفواتير عن طريق تطبيق Apple pay " للكهرباء" تتيح تسديد الفواتير عن طريق تطبيق Apple pay
تأتي في إطار حرصها على تسهيل خدماتها لأكثر من 10 ملايين مشترك

أتاحت الشركة للكهرباء، خدمة سداد فواتير الكهرباء للمشتركين عن طريق تطبيق Apple pay من البطاقات الائتمانية VISA وMasterCard.

وأوضحت الشركة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تسهيل خدماتها لأكثر من 10 ملايين مشترك من جميع الفئات في مختلف مناطق المملكة، وسعيها الدائم إلى الارتقاء بها، بما يوفر لهم أفضل درجات الراحة والطمأنينة، من خلال توفير كل ما يسهّل عليهم تسديد فواتيرهم.

وبيّنت أن هذه الخدمة تضاف إلى مجموعة القنوات المتنوعة التي تتيحها "السعودية للكهرباء"، وهي: بطاقات الائتمان (فيزا وماستركارد)، عبر موقع الشركة الإلكتروني "خدماتنا"، أو عبر الحساب البنكي، أو من خلال الهاتف المصرفي، أو الصرّاف الآلي، أو أجهزة السداد النقدي التي يوفرها البنك، أو الإنترنت عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك الذي يتعامل معه المشترك، أو عن طريق تفويض البنك بخصم قيمة الفاتورة من الحساب مباشرة، مفيدة بأنه يمكن قبول الشيكات المصرفية المصدّقة، كما يمكن السداد عبر نقاط البيع المتوافرة في مكاتب خدمات المشتركين.

الشركة السعودية للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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