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مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:56 مساءً
إعلام لبناني: مجموعة كوماندوز إسرائيلية حاولت اختطاف راع وسرقت قطيعه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:50 مساءً
أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
"السديري": يروي حكاية "القصيمي" الذي رد كيد اليهودي.. و"اليمني" الذي خدع الإنجليز
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
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الغياب عن امتحان الثانوية بسبب كورونا يدخلك دور ثان بالدرجة الكاملة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:50 صباحاً
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