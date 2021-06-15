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ريهام سعيد تكشف سر وقف «صبايا الخير».. ما علاقة حلقة أم نور؟

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ريهام سعيد تكشف سر وقف «صبايا الخير».. ما علاقة حلقة أم نور؟ ريهام سعيد تكشف سر وقف «صبايا الخير».. ما علاقة حلقة أم نور؟

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كشفت المذيعة ريهام سعيد، انتهاء عرض برنامجها «صبايا الخير»، على شاشة قناة النهار الفضائية.

وقالت في بث مباشر عبر حسابها على «فيس بوك»، إنها لم تتعرض للوقف مثلما انتشر عبر السوشيال ميديا، وأن مدة عقدها تم الانتهاء منها«.

وتابعت خلال بثها: «أنا حبيت أظهر وأوضح للناس أنا ما اتوقفتش، لكن عقدي انتهى مع القناة ولم يحدث أي خلاف مادي أو مهني بسبب حلقة أم نور»، وتابعت: «أنا محتاجة أستريح شوية وأشوف أولادي وأصيف، ومش عارفة هرجع لكم امتى تاني بس الفترة تعدي شوية».

وكانت سعيد عرضت الأسبوع الماضي حلقة مع السيدة المصرية «أم نور»، التي حققت انتشار واسع عبر السوشيال ميديا، بعد عدد من الفيديوهات التي نشرتها عبر التيك تيك.

المصرى اليوم

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