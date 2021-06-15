"مدن" توقّع اتفاقية شراكة مع "TBC" لإدارة استثمار أراضيها التعليمية

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تسهم في زيادة المحتوى المحلي من خلال تهيئة بيئة متكاملة للخدمات

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، اتفاقية إطارية للشراكة الإستراتيجية مع شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفّذة لمشروعات وزارة التعليم.

ووقّع الاتفاقية عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم، وعن شركة تطوير للمباني TBC الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن إبراهيم الحماد.

وتقضي الاتفاقية بإسناد إدارة استثمار أراضٍ تابعة لـ"مدن" إلى شركة تطوير للمباني TBC، لما لها من خبرة كافية في مجال إدارة استثمار المرافق التعليمية في جميع أنحاء المملكة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة تطوير للمباني TBC، إدارة استثمار الأراضي التي تُسند إليها من قِبل "مدن"، بالتعاقد مع مستثمرين من أجل إنشاء وتشغيل مرافق تعليمية، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير المعمارية والتشغيلية المعتمدة لدى وزارة التعليم.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة توطين الوظائف في القطاع الصناعي، أخذاً في الحسبان ارتفاع سهولة ممارسة الأعمال داخل المدن الصناعية، ومواءمةً مع جهود "مدن" في هذا الخصوص.

ورحّب الرئيس التنفيذي لـ "مدن" بالتعاون مع شركة تطوير للمباني TBC، مبيناً أن توقيع اتفاقية الشراكة يسهم في تحقيق إستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي من خلال تهيئة بيئة متكاملة الخدمات تواكب متطلبات القطاع الخاص وجميع أنواع الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن الاتفاقية ستوفر مزيداً من الخدمات والمرافق المهمة والضرورية مثل المدارس، ومراكز الضيافة، وحضانات الأطفال التي تساعد على الاستقرار الوظيفي ودعم الأنشطة الإنتاجية لشركائنا، إضافة إلى تمكين الاستثمارات النسائية وتحفيز عمل المرأة بالقطاع الصناعي وفق بيئة عمل إبداعية تضاهي نظيراتها على المستويات الإقليمية والدولية.

وأفاد بأن الاتفاقية تتسق مع أهداف "مدن" القائمة على إيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم جميع الخدمات والمنتجات التي تُهيئ لمجتمع صناعي متكامل ومستدام، ومن ذلك توفير أراضٍ مُخصصة للاستثمار وتطوير المرافق والخدمات في مدنها الصناعية، كالبنوك والـمرافق الخدمية والمباني والمراكز التجارية والسكنية.

وتفعيلاً للاتفاقية، أصدرت "مدن" أمر عمل إلى شركة تطوير للمباني من أجل إدارة استثمار إنشاء مرفق تعليمي في المدينة الصناعية الأولى بجدة، التي تضم بين جنباتها أكثر من 1059 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من عام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.