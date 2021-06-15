أخبار عاجلة

مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
إعلام لبناني: مجموعة كوماندوز إسرائيلية حاولت اختطاف راع وسرقت قطيعه -
أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين -
أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة -
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية -
"السديري": يروي حكاية "القصيمي" الذي رد كيد اليهودي.. و"اليمني" الذي خدع الإنجليز -
كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دراسة: حليب الأمهات المصابات بـ"كورونا" خالٍ من آثار الفيروس

Print
دراسة: حليب الأمهات المصابات بـ"كورونا" خالٍ من آثار الفيروس دراسة: حليب الأمهات المصابات بـ"كورونا" خالٍ من آثار الفيروس
يحمل فقط الأجسام المضادة التي أفرزها جسم الأم لمقاومة الإصابة

دراسة: حليب الأمهات المصابات بـ

كشفت دراسة طبية حديثة أن حليب الأمهات المصابات بفيروس كورونا، لا يحتوي على آثار للفيروس؛ لكنها أشارت إلى أنه في المقابل "ناقل للأجسام المضادة".

وأوصت الدراسة التي أجرتها هيئة الأبحاث الإسبانية الحكومية، الأمهات المرضعات المصابات بمرض كوفيد-19 بـ"الرضاعة الطبيعية" حتى في حال الإصابة.

وبيّنت الدراسة، التي أجريت ضمن مبادرة من المجلس الأعلى للبحث العلمي وأحد المستشفيات الجامعية في فالنسيا وأُطلق عليها عنوان "ميلك كورونا"، أن أيًّا من عينات حليب الثدي التي أخضعت للتحليل، لم تحتوِ على آثار الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا، على ما أوضحته الباحثة ماريا كارمن كولادو المسؤولة عن المشروع؛ لكنها أوضحت أنها تحتوي على الأجسام المضادة التي أفرزها جسم الأم؛ "مما يشير إلى أن حليب الثدي هو أداة ناقلة للأجسام المضادة"؛ بحسب وكالة "فرانس برس".

وشددت سيسيليا مارتينيز كوستا، من قسم طب الأطفال في مستشفى "كلينيكو دي فالنسيا"، على أن نتائج الدراسة تؤكد "أهمية التوصية بالرضاعة الطبيعية بشكل منهجي في كل الحالات التي تكون لدى الأم فيها عوارض قليلة أو معدومة كليًّا".

وكشف بيان عن الدراسة أنه بعد تحليل عينات من حليب الثدي لدى 75 امرأة تلقين لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا؛ تبين وجود أجسام مضادة في كل عينات حليب الأمهات اللواتي تلقين اللقاح، وبمستويات تتفاوت تبعًا للقاح.

وأظهرت الدراسة أن حليب النساء اللواتي تلقين جرعة لقاح واحدة بعد الإصابة بالفيروس وحليب النساء اللواتي تلقين جرعتيْ لقاح دون أن يصبن بكوفيد-19؛ يحتوي على المستوى نفسه من الأجسام المضادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين

أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين

أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة

أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية

"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية