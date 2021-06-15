كم مرة تحتاج إلى زيارة طبيب الأسنان؟

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تتباين نظرة الناس لطب الأسنان، فبين من يراه ضرورة للحفاظ على الأسنان لما يكون من إهمال الأسنان من مضاعفات، بينما ينظر إليه البعض على أنه نوع من الرفاهية خاصة لتكلفته العالية ووجود صورة ذهنية تربط بينه وبين التجميل.

تقول منظمة الصحة العالمية، أن أمراض الفم تؤثر على 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بجانب أن معظم الأمراض المزمنة الشائعة في العالم، مثل مرض السكري، تتشابه في أسبابها مع أمراض الفم كتناول نظام غذاء غير صحي وتعاطي التبغ والكحول.

كما يوجد علاقة بين صحة الأسنان والصحة العامة وفق المنظمة، فعلى سبيل المثال «هناك علاقة سببية بين الاستهلاك العالي للسكريات ومرض السكري والسمنة وتسوس الأسنان».

و رغم أهمية العناية بالأسنان لا يداوم الكثير من الناس على الذهاب لطبيب الأسنان بشكل دوري.

الدكتورة إيمان السباعي طبيبة أسنان مصرية تقول أن أكبر مشكلة واجهتها خلال عملها هو توصيل فكرة أن الاعتناء بالاسنان ضرورية وليست رفاهية، وتوضيح ضرورة الكشف الدوري عند طبيب الأسنان كل 6 شهور.

وقالت السباعي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: إن «الناس لا تذهب لطبيب الأسنان إلا بعد تفاقم الأعراض، مثل وجود خراج أو تورم في الوجه أو أن يكون المريض لا يستطيع النوم من الآلم».

مشيرة إلى أن في كثير من هذه الحالات لا يكون هناك علاج سوى خلع الضرس أو السنة، لكن لو ذهب للطبيب مبكراً لتدارك الأمر بسهولة، ولفتت إلى أنه كلما ذهب المريض للطبيب مبكراً كلما تم تدارك الأمر بسهولة.

و من أكثر الموضوعات التي تحتاج لزيارة دورية للطبيب هي مسألة تنظيف الاسنان تقول الطبيبة إيمان أن هناك خلط عند الناس بين مسألة تنظيف الأسنان وتبييض الأسنان، موضحة أن عملية تنظيف الأسنان ضرورية مرتبطة بإزالة الجير، وحذرت من أن عدم تنظيف الأسنان قد يؤدي لمضاعفات منها نزيف اللثة، هو انحسار اللثة وتآكل العظم لو وجد جير بشكل كبير.

أما تبييض الأسنان فهى عملية تجميلية مرتبطة بتفتيح لون بياض الأسنان.

وأكدت السباعي على ضرورة تنظيف اسنان كل ستة أشهر، موضحة أن تنضيف الجير، يتم عبر جهاز لديه القدرة لازالة طبقة الجير من الأسنان عبر موجات فوق صوتية، وأشارت إلى أن هناك تخوفات واعتقادات خاطئة من الناس أن تنظيف الأسنان من الجير قد يؤدي لتآكل الأسنان، وحول الكلفة المادية لعملية إزالة الجير تقول السباعي أنها «ليست مكلفة».