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استطلاع: 56% من الأمريكيين يشعرون بالرضا عن تعامل بايدن مع الملفات الخارجية

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استطلاع: 56% من الأمريكيين يشعرون بالرضا عن تعامل بايدن مع الملفات الخارجية استطلاع: 56% من الأمريكيين يشعرون بالرضا عن تعامل بايدن مع الملفات الخارجية

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية الأمريكيين الذين شاركوا فيه يوافقون على تعامل الرئيس بايدن مع الشؤون الخارجية.

ووفقا لاستطلاع «Hill-HarrisX» الذي أجري في الفترة من 7 إلى 9 يونيو، قال 56% من المشاركين المسجلين فيه إنهم يوافقون على المهام التي يقوم بها بايدن في الشؤون الخارجية. بينما قال 44% من المشاركين إنهم لا يوافقون على تعامل بايدن مع القضايا العالمية.

ومن الناحية الحزبية وافق 89% من الديمقراطيين على تعامل بايدن مع الشؤون الخارجية بينما قال 11% أنهم يرفضون ذلك.

وقال 77% من الجمهوريين إنهم لا يوافقون على تعامل بايدن مع القضايا العالمية بينما قال 23% إنهم يدعمونه في هذا الموضوع.

ووافق 56% من المستقلين على تعامل بايدن مع ملف الشؤون الخارجية، بينما قال 44% انهم لا يوافقون.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بين 1885 مشاركا مسجلاً، ويبلغ هامش الخطأ فيه 2.26 نقطة مئوية.

ويأتي الاستطلاع الجديد في الوقت الذي يقوم فيه بايدن بأول رحلة خارجية له خلال فترة رئاسته تشمل ثلاث محطات في أوروبا، المملكة المتحدة لاجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وبلجيكا لقمة حلف شمال الأطلسي، وسويسرا لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويهدف بايدن إلى حشد الديمقراطيات في العالم لمواجهة التحديات العالمية مثل جائحة وتغير المناخ، وتعزيز الشراكات مع الحلفاء الأوروبيين، لا سيما في مواجهة الصين وروسيا.

المصرى اليوم

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