أخبار عاجلة

مجلس الجامعات الخاصة : الحد الأدنى للطب 95% و90% الأسنان والصيدلة و80% للهندسة -
«النواب» يوافق على طلب لتعديل لائحته الداخلية ويحيله إلى اللجنة العامة -
تغيب 50 طالبًا عن أداء امتحان مادة الحديث بأزهرية شمال سيناء -
إعلام لبناني: مجموعة كوماندوز إسرائيلية حاولت اختطاف راع وسرقت قطيعه -
أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين -
أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة -
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية -
"السديري": يروي حكاية "القصيمي" الذي رد كيد اليهودي.. و"اليمني" الذي خدع الإنجليز -
كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء": ضبط 8 آلاف كغم مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية في جازان

Print
"الغذاء والدواء": ضبط 8 آلاف كغم مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية في جازان "الغذاء والدواء": ضبط 8 آلاف كغم مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية في جازان
الهيئة دعت إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الرقم الموحّد

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في منطقة جازان، جولات رصدٍ وتقصٍ، أسفرت عن ضبط 8 آلاف كغم من المواد الغذائية واللحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في عددٍ من المنشآت المخالفة.

وأوضحت "الهيئة" أنه تمّ رصد مركبة تقوم بتنزيل لحوم لأحد المطاعم، وبالتنسيق مع أمانة منطقة جازان، تمّ ضبط السائق وبحوزته منتجات بلغت كميتها 400 كغم لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية أخرى في ظروف نقل سيئة وغير ملائمة، ويجري إكمال الإجراءات النظامية بحق السائق مع الجهات المعنية.

وبيّنت أنه بعد بلاغ ورد إلى "الهيئة" بقيام منشأة بمدينة جيزان بتغيير تواريخ المنتج المنتهي صلاحيته، حيث تمّت مباشرة البلاغ وضبط 7600 كغم من المواد، حيث تمّ إيقاع العقوبة على المنشأة المخالفة.

وتنفّذ "الهيئة" حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة حرصاً على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمّني" المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين

أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين

أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة

أمير تبوك يتسلم هدية تذكارية من سفيرة هولندا لدى المملكة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية

"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية