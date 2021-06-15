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محافظ مطروح يزور الحديقة الملكية النباتية بالأردن

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محافظ مطروح يزور الحديقة الملكية النباتية بالأردن محافظ مطروح يزور الحديقة الملكية النباتية بالأردن

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في اليوم الثاني لزيارة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدولة الأردن الشقيقة و بحث سبل تنمية المراعى والثروة الحيوانية مع تبادل الخبرات بين مزارعى ومهندسي مطروح والاردن مع الظروف البيئية المشابهة.

التقى محافظ مطروح مع الدكتور هانى الشاعر بمقر مكتب الاتحاد الدولي لحمايه الطبيعة مكتب غرب آسيا حيث تم عرض نشاط الاتحاد ودوره في تقديم الدعم للمجتمعات المحليه على مستوى سبع دول ودوره في الحفاط على التنوع الحيوي مع التعرف على برامجه في هذا الشأن، وكذلك الاطلاع على إداره منابع المياه والحفاظ على البيئة و ما يتم تنفيذه حاليا من مشروع المراعي.

حيث دعا محافظ مطروح الاتحاد للعمل على توسيع نشاطه بمطروح والعمل على إطلاق مزيد من البرامج للحفاظ على النباتات الطبيعة والعطريه ونباتات المراعي مقدما الشكر على ما قدمه الاتحاد من انشطه من خلال مشروع المراعي

كما قام محافظ مطروح بزيارة محميه عجلون الطبيعيه ، وتم التعرف على محتويات المحمية وما تضمه من مبنى يضم قاعات تدريب وقسم لعرض منتجات الجمعيات الأهلية مع ما يحتويه من العديد من المنتجات الحرفيه والغذائية التي تقدمها الجمعيات ،كذلك التعرف على الخدمات ومواقع الاكواخ التي تستخدم كفندق بيئ بالمحمية.

كما زار محافظ مطروح الحديقه الملكيه النباتية ،وهي مؤسسه غير حكوميه تهدف إلى الحفاظ على التنوع النباتي والحيوي والتى تم تأسيسها عام ١٩٩٩. واطلع على محتويات الحديقه التي تقع على مساحه ٤٠٠ فدانا ومسجل بها حتى الآن ٢٥٣٢ نوع نباتي

المصرى اليوم

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