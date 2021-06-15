ماذا قال القانون في تنفيذ حكم إعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي؟ .. مصدر يجيب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت محكمة النقض الاثنين أحكام محكمة جنايات القاهرة بإعدام 12 متهمًا من قيادات الإخوان في قضية المعروفة إعلاميا بـ «رابعة العدوية» في مقدمتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي 10 آخرين في القضية، فيما قررت المحكمة تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد لآخرين منهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال مصدر قضائي بأن الحكم الصادر من محكمة النقض في إعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي و10 من قيادات جماعة الإخوان في قضية «فض رابعة» حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، مؤكدا بأن الحكم الصادر ضد قيادات الجماعة الإرهابية ينتظر تصديق على من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعدها تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام.

طبقا للمادة 155 من دستور 2014، بان في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام المتهمين في مقدمتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي من محكمة النقض، يحق لرئيس البلاد، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وفي حالة لم يصدر قرار بعفو رئاسي للمتهم بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال فترة 14 يوما، يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.

هناك عدد من الضوابط والشروط نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث حددتها المواد من 470 وحتى 477 من القانون.

المادة 470 : متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.

المادة 471:يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

المادة 472: لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

المادة 473: تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام .

المادة 474: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

المادة 475: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

المادة 476: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحبلى والى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالة تبين وضعها لطفل «حي» وتخفيفه للمؤبد.

المادة 477: تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

كانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأن قضت بإعدام 75 متهمًا، في مقدمتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي وعبدالرحمن البر وعصام العريان، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد واخرين من من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر المقربة ليها.

كما قضت المحكمة نفسها بالسجن المؤبد على محمد بديع مرشد الجماعة، وباسم عودة، وزير التموين في فترة حكم المعزول محمد مرسي، وكما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، والحكم 10 سنوات لـ23 متهمًا في مقدمتهم أسامة محمد مرسي هذا بجانب الحكم الصادر إعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي .