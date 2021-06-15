ضبط كمية من الأغذية والمشروبات الفاسدة في حملات متنوعة بجنوب سيناء (صور)

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بمدينتي رأس سدر وأبو زنيمه حملة مكبرة على أماكن تداول الاغذية والمشروبات، استكمالاً لحملات التفتيش على أماكن تداول الاغذية والمشروبات بمحافظة جنوب سيناء.

حيث تشكلت لجنة برئاسة مصطفى خليل مراقب عام الاغذية بالمديرية .وقد قامت اللجنة بالمرور على 69 منشأة غذائية قامت خلالها بتحرير 54 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية و 95 محضراً لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية ، كما قامت اللجنة بإعدام 611 كجم و 46 لتر لأغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ويوجد تغير في الخواص الطبيعية بها ، وقامت بتحرير 3 مذكرات غلق لمنشآت يوجد بها خطر داهم على الصحة العامة وبها نقص شديد بالاشتراطات الصحية ، كما قامت اللجنة تحرير 3 محاضر ضبط بوزن 135 كجم و 107 لتر لأغذية ومشروبات فاسدة .

وتستمر حملات التفتيش على أماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة بناءاً على تعليمات الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة .