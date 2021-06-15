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أكثر من 450 ألفاً تقدّموا للحج في أول 24 ساعة

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أكثر من 450 ألفاً تقدّموا للحج في أول 24 ساعة أكثر من 450 ألفاً تقدّموا للحج في أول 24 ساعة
من المواطنين والمقيمين.. 60 % ذكوراً و40 % إناثاً

أكثر من 450 ألفاً تقدّموا للحج في أول 24 ساعة

كشفت وزارة الحج أنه تمّ تسجيل أكثر من 450 ألف طلب تسجيل للحج خلال أول 24 ساعة لفتح التسجيل.

وقالت: استقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أكثر من 450 ألف طلب من المواطنين والمقيمين؛ بينهم 60 % ذكوراً و40 % إناثاً.

وكانت قد بدأت وزارة الحج والعمرة الأحد وعبر البوابة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ الذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكّر؛ وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصّصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي: https://localhaj.haj.gov.sa/

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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