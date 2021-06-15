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مروع.. شاهد ما حدث لهذه السيارة في 30 ثانية

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فيديو مروع.. شاهد ما حدث لهذه السيارة في 30 ثانية مروع.. شاهد ما حدث لهذه السيارة في 30 ثانية
هيئة مومباي البلدية قدّمت تفسيرًا للحادث الغريب

فيديو مروع.. شاهد ما حدث لهذه السيارة في 30 ثانية

ما حدث لهذه السيارة السوداء في 30 ثانية، كان غريبًا رغم أنه يحدث أمام أعين الجميع؛ ففي جانب من ساحة انتظار السيارات في مدينة مومباي، راحت السيارة تغوص في حفرة حتى اختفت تمامًا.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، وقع الحادث أول أمس الأحد، في مجمع سكني بضاحية غاتكوبار شرقي مومباي.

يُظهر الفيديو المروع والغريب الجزء الخلفي من السيارة وهو يهبط في حفرة؛ بينما غطاء محرك السيارة والعجلات الأمامية قد غاصت بالفعل تحت الذي ملأ الحفرة، وانتهى المشهد بعدما اختفت السيارة تمامًا تحت الماء.

وكما يظهر في الفيديو، كانت هناك سيارات أخرى متوقفة بالقرب من السيارة المختفية، إلا أنها لم تتأثر.

وعن تفسير هذه الحادثة، قالت هيئة بريهان مومباي البلدية: في هذا المكان بئر صرف ضخمة للمنطقة السكنية، وتم تغطية نصفها بالخرسانة من أجل إنشاء موقف للسيارات؛ لكن سقوط الأمطار الغزير ملأ بئر الصرف بالماء، كما تسبب وقوف السيارة فوق الغطاء الخرساني في تحطمه، فغاصت السيارة في البئر.

ويأتي الحادث بعد هطول أمطار غزيرة مع عواصف رعدية وبرق في مومباي في الأيام القليلة الماضية؛ حسب إدارة الأرصاد الجوية الهندية.

وأوضحت هيئة بريهان مومباي البلدية، أنه لم يصب أحد في الحادث؛ حيث لم يكن هناك أحد في السيارة.

وحسب وسائل إعلام محلية؛ فقد تم سحب الماء من البئر واستعادة السيارة، ويُظهر آخر لحظة رفعها من داخل البئر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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