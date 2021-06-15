أخبار عاجلة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة -
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية -
"السديري": يروي حكاية "القصيمي" الذي رد كيد اليهودي.. و"اليمني" الذي خدع الإنجليز -
كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر -
مصادر لـ"سبق": منع المشاركين في أعمال الحج من أداء النسك -
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي ويبحث سبل دعم العلاقات وتعزيزها -
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: «يعز علينا رحيله» -
محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد -
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الحديث.. و«عمليات المنطقة»: لا شكاوى (صور) -
شيخ الأزهر يستقبل وفدًا سودانيًا: ضاعف المنح الدراسية للطلاب الوافدين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انتهاء حملة طرق الأبواب لحماية الأناث من الختان بشمال سيناء

Print
انتهاء حملة طرق الأبواب لحماية الأناث من الختان بشمال سيناء انتهاء حملة طرق الأبواب لحماية الأناث من الختان بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء، عن انتهاء حملة طرق الأبواب التي نفذها تحت عنوان «إحميها من الختان»، ضمن أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة .

وأكدت إحسان داود غالى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في شمال سيناء، أن الحملة في يومها الاخير استهدفت أحياء الفواخرية والسمران والسلايمة والعبور واسيوط والبحر والساحة الشعبية ونجمة سينا وابو صقل والكرامة بالعريش وسلمانة وبئر العبدببئر العبدوابو زرعي بالشيخ زويد.

أشارت إلى تم تنفيذ 2500 زيارة منزلية شملت عدد 2500 سيدة و110 رجال و90 طفلا، وقامت مقررة الفرع وعضواته وأعضاؤه ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل بالإضافة إلى الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظرى مبسط لبنود التعديل القانونى الجديد وعقوباته المقررة، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: «يعز علينا رحيله»

البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: «يعز علينا رحيله»

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الحديث.. و«عمليات المنطقة»: لا شكاوى (صور)

طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الحديث.. و«عمليات المنطقة»: لا شكاوى (صور)

شيخ الأزهر يستقبل وفدًا سودانيًا: ضاعف المنح الدراسية للطلاب الوافدين (صور)

شيخ الأزهر يستقبل وفدًا سودانيًا: ضاعف المنح الدراسية للطلاب الوافدين (صور)