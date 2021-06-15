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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
"السديري": يروي حكاية "القصيمي" الذي رد كيد اليهودي.. و"اليمني" الذي خدع الإنجليز
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
مصادر لـ"سبق": منع المشاركين في أعمال الحج من أداء النسك
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي ويبحث سبل دعم العلاقات وتعزيزها
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: «يعز علينا رحيله»
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:42 مساءً
محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:42 مساءً
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الحديث.. و«عمليات المنطقة»: لا شكاوى (صور)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:42 مساءً
شيخ الأزهر يستقبل وفدًا سودانيًا: ضاعف المنح الدراسية للطلاب الوافدين (صور)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:42 مساءً
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فيديو اليوم السابع
والدة ضحية متسابق ذا فويس كيدز تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 15 يونيو 2021 09:09 صباحاً
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