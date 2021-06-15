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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
"السديري": يروي حكاية "القصيمي" الذي رد كيد اليهودي.. و"اليمني" الذي خدع الإنجليز
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
مصادر لـ"سبق": منع المشاركين في أعمال الحج من أداء النسك
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي ويبحث سبل دعم العلاقات وتعزيزها
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:48 مساءً
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: «يعز علينا رحيله»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:42 مساءً
محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:42 مساءً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بايدن يلتقي أردوغان على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 15 يونيو 2021 09:00 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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