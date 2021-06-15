أخبار عاجلة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة -
"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية -
"السديري": يروي حكاية "القصيمي" الذي رد كيد اليهودي.. و"اليمني" الذي خدع الإنجليز -
كأول جهة حكومية.. "الزكاة والجمارك" تجتاز برنامج التحسين المستمر -
مصادر لـ"سبق": منع المشاركين في أعمال الحج من أداء النسك -
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي ويبحث سبل دعم العلاقات وتعزيزها -
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: «يعز علينا رحيله» -
محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد -
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الحديث.. و«عمليات المنطقة»: لا شكاوى (صور) -
شيخ الأزهر يستقبل وفدًا سودانيًا: ضاعف المنح الدراسية للطلاب الوافدين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

بايدن يلتقي أردوغان على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الخط المباشر مع الرئيس بوتين الأربعاء

الخط المباشر مع الرئيس بوتين الأربعاء

افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي

افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي

استهداف أمريكي للحشد الشعبي.. بغداد تدين والفصائل تتوعد بالرد

استهداف أمريكي للحشد الشعبي.. بغداد تدين والفصائل تتوعد بالرد

التحالف الدولي ضد داعش يعلن التزامه بمحاربة فروع التنظيم - تعليق مهدي النمر

التحالف الدولي ضد داعش يعلن التزامه بمحاربة فروع التنظيم - تعليق مهدي النمر